NASDAQ Composite Index-Papier Align Technology-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Align Technology von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Align Technology-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Align Technology-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Align Technology-Papiers betrug an diesem Tag 188,44 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Align Technology-Aktie investiert, befänden sich nun 5,307 Align Technology-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 103,48 USD, da sich der Wert einer Align Technology-Aktie am 05.08.2024 auf 207,94 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 10,35 Prozent.

Alle Align Technology-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at