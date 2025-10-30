NASDAQ Composite Index-Papier Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliance Resource Partners LP von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Alliance Resource Partners LP gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Alliance Resource Partners LP-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Alliance Resource Partners LP-Anteile betrug an diesem Tag 21,44 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 46,642 Alliance Resource Partners LP-Aktien. Die gehaltenen Alliance Resource Partners LP-Papiere wären am 29.10.2025 1 125,00 USD wert, da der Schlussstand 24,12 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 12,50 Prozent gesteigert.

Alliance Resource Partners LP war somit zuletzt am Markt 3,09 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

