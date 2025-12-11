Alliance Resource Partners LP Aktie
WKN: 925301 / ISIN: US01877R1086
|Lohnender Alliance Resource Partners LP-Einstieg?
|
11.12.2025 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliance Resource Partners LP von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das Alliance Resource Partners LP-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 21,26 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Alliance Resource Partners LP-Aktie investierten, hätten nun 47,037 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 24,18 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 137,35 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 13,73 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte Alliance Resource Partners LP einen Börsenwert von 3,15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Alliance Resource Partners LP
|24,13
|-0,21%