NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren Alphabet C (ex Google)-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 22.02.2021 wurde die Alphabet C (ex Google)-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Alphabet C (ex Google)-Anteile betrug an diesem Tag 103,24 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,686 Alphabet C (ex Google)-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 143,84 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 393,20 USD wert. Mit einer Performance von +39,32 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war Alphabet C (ex Google) jüngst 1,76 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at