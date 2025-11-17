American Woodmark Aktie
WKN: 871501 / ISIN: US0305061097
|American Woodmark-Anlage unter der Lupe
|
17.11.2025 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Papier American Woodmark-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Woodmark-Investment von vor 5 Jahren verloren
Die American Woodmark-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der American Woodmark-Anteile betrug an diesem Tag 97,82 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in American Woodmark-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,223 American Woodmark-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des American Woodmark-Papiers auf 51,29 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 524,33 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 47,57 Prozent verringert.
Insgesamt war American Woodmark zuletzt 745,31 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
