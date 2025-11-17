NASDAQ Composite Index-Papier American Woodmark-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Woodmark-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in American Woodmark-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Die American Woodmark-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der American Woodmark-Anteile betrug an diesem Tag 97,82 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in American Woodmark-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,223 American Woodmark-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des American Woodmark-Papiers auf 51,29 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 524,33 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 47,57 Prozent verringert.

Insgesamt war American Woodmark zuletzt 745,31 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at