NASDAQ Composite Index-Papier AmeriServ Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein AmeriServ Financial-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in AmeriServ Financial-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden AmeriServ Financial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 3,24 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die AmeriServ Financial-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 308,642 AmeriServ Financial-Anteilen. Die gehaltenen AmeriServ Financial-Aktien wären am 03.12.2025 975,31 USD wert, da der Schlussstand 3,16 USD betrug. Das entspricht einer Einbuße um 2,47 Prozent.

AmeriServ Financial wurde am Markt mit 50,58 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at