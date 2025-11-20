AmeriServ Financial Aktie
WKN: 885800 / ISIN: US03074A1025
|AmeriServ Financial-Investition
|
20.11.2025 16:04:23
NASDAQ Composite Index-Titel AmeriServ Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AmeriServ Financial von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades AmeriServ Financial-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der AmeriServ Financial-Aktie betrug an diesem Tag 2,97 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das AmeriServ Financial-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3 367,003 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 19.11.2025 10 404,04 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3,09 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 4,04 Prozent.
Der Börsenwert von AmeriServ Financial belief sich zuletzt auf 50,62 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AmeriServ Financial Inc.mehr Nachrichten
|
16:04
|NASDAQ Composite Index-Titel AmeriServ Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AmeriServ Financial von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
18.11.25
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite startet mit Verlusten (finanzen.at)
|
17.11.25
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
17.11.25