NASDAQ Composite Index-Papier Anika Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Anika Therapeutics-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Anika Therapeutics eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurde das Anika Therapeutics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 37,00 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Anika Therapeutics-Aktie investierten, hätten nun 270,270 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anika Therapeutics-Aktien wären am 10.12.2025 2 605,41 USD wert, da der Schlussstand 9,64 USD betrug. Das entspricht einer Einbuße um 73,95 Prozent.

Anika Therapeutics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 137,74 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at