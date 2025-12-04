NASDAQ Composite Index-Papier Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Applied Materials-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Applied Materials-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 19,03 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Applied Materials-Aktie investiert, befänden sich nun 5,255 Applied Materials-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 03.12.2025 auf 268,63 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 411,61 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1 311,61 Prozent erhöht.

Applied Materials erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 211,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at