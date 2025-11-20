Applied Materials Aktie
WKN: 865177 / ISIN: US0382221051
|Lukrative Applied Materials-Investition?
|
20.11.2025 16:04:23
NASDAQ Composite Index-Titel Applied Materials-Aktie: So viel hätte eine Investition in Applied Materials von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Applied Materials-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 104,70 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Applied Materials-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 9,551 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2025 auf 235,13 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 245,75 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +124,57 Prozent.
Der Applied Materials-Wert an der Börse wurde auf 179,57 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
