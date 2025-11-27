NASDAQ Composite Index-Titel Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Applied Materials von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Applied Materials eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die Applied Materials-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Applied Materials-Anteile an diesem Tag 82,66 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 120,977 Applied Materials-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.11.2025 gerechnet (249,97 USD), wäre das Investment nun 30 240,75 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 202,41 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Applied Materials belief sich jüngst auf 193,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at