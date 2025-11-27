Applied Materials Aktie
WKN: 865177 / ISIN: US0382221051
|Frühes Investment
|
27.11.2025 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Titel Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Applied Materials von vor 5 Jahren eingefahren
Die Applied Materials-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Applied Materials-Anteile an diesem Tag 82,66 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 120,977 Applied Materials-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.11.2025 gerechnet (249,97 USD), wäre das Investment nun 30 240,75 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 202,41 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Applied Materials belief sich jüngst auf 193,24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Applied Materials Inc.mehr Nachrichten
|
27.11.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Applied Materials von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
25.11.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
20.11.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Applied Materials-Aktie: So viel hätte eine Investition in Applied Materials von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.11.25
|Aufschläge in New York: S&P 500 letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
19.11.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
17.11.25
|Optimismus in New York: Am Mittag Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
14.11.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
|
14.11.25
|NYSE-Handel S&P 500 verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)