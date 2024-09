NASDAQ Composite Index-Papier Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Applied Materials-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Applied Materials-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Applied Materials-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Applied Materials-Papiers betrug an diesem Tag 22,30 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Applied Materials-Aktie investierten, hätten nun 4,484 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.09.2024 gerechnet (185,94 USD), wäre das Investment nun 833,81 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +733,81 Prozent.

Der Marktwert von Applied Materials betrug jüngst 147,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at