Applied Materials Aktie
WKN: 865177 / ISIN: US0382221051
|Rentable Applied Materials-Anlage?
|
06.11.2025 16:05:18
NASDAQ Composite Index-Titel Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Applied Materials-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Applied Materials-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 17,05 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Applied Materials-Aktie investiert hätte, hätte er nun 586,510 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2025 auf 240,89 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 141 284,46 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1 312,84 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Applied Materials eine Börsenbewertung in Höhe von 183,55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Applied Materials Inc.mehr Nachrichten
|
06.11.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Applied Materials-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
05.11.25
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zum Start freundlich (finanzen.at)
|
30.10.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Applied Materials von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.10.25
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
29.10.25
|NASDAQ 100-Handel aktuell: Das macht der NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
29.10.25
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
23.10.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 nachmittags stärker (finanzen.at)
|
23.10.25
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 notiert im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Applied Materials Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Applied Materials Inc.
|204,15
|-2,44%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.