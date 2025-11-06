NASDAQ Composite Index-Titel Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Applied Materials-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Applied Materials eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Applied Materials-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 17,05 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Applied Materials-Aktie investiert hätte, hätte er nun 586,510 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2025 auf 240,89 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 141 284,46 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1 312,84 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Applied Materials eine Börsenbewertung in Höhe von 183,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at