NASDAQ Composite Index-Papier Autodesk-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Autodesk-Investment von vor einem Jahr verloren

Die Autodesk-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 307,46 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Autodesk-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,325 Autodesk-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.12.2025 gerechnet (300,10 USD), wäre die Investition nun 97,61 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 2,39 Prozent gleich.

Der Marktwert von Autodesk betrug jüngst 63,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at