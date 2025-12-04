NASDAQ Composite Index-Wert Autodesk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Autodesk von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Autodesk-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Autodesk-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Autodesk-Anteile bei 65,29 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 153,163 Autodesk-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 47 057,74 USD, da sich der Wert einer Autodesk-Aktie am 03.12.2025 auf 307,24 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 370,58 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Autodesk bezifferte sich zuletzt auf 65,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

