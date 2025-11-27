Autodesk Aktie

Autodesk für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869964 / ISIN: US0527691069

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Autodesk-Anlage 27.11.2025 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Titel Autodesk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Autodesk-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Autodesk-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Autodesk-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 272,81 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Autodesk-Aktie investiert, befänden sich nun 3,666 Autodesk-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 104,72 USD, da sich der Wert eines Autodesk-Papiers am 26.11.2025 auf 301,38 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 10,47 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Autodesk einen Börsenwert von 62,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Autodesk Inc.mehr Nachrichten