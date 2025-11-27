NASDAQ Composite Index-Titel Autodesk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Autodesk-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Autodesk-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Autodesk-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 272,81 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Autodesk-Aktie investiert, befänden sich nun 3,666 Autodesk-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 104,72 USD, da sich der Wert eines Autodesk-Papiers am 26.11.2025 auf 301,38 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 10,47 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Autodesk einen Börsenwert von 62,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at