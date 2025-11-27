Autodesk Aktie
WKN: 869964 / ISIN: US0527691069
|Autodesk-Anlage
|
27.11.2025 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Titel Autodesk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Autodesk-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das Autodesk-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 272,81 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Autodesk-Aktie investiert, befänden sich nun 3,666 Autodesk-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 104,72 USD, da sich der Wert eines Autodesk-Papiers am 26.11.2025 auf 301,38 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 10,47 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte Autodesk einen Börsenwert von 62,74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Autodesk Inc.mehr Nachrichten
|
27.11.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Autodesk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Autodesk-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
26.11.25
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
26.11.25
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
26.11.25
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite steigt zum Start (finanzen.at)
|
26.11.25
|Handel in New York: S&P 500 klettert zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
24.11.25
|Ausblick: Autodesk stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
20.11.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Autodesk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Autodesk-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.11.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Autodesk-Aktie: So viel Verlust hätte eine Autodesk-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)