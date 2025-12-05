Baidu.com Aktie
WKN: A0F5DE / ISIN: US0567521085
|NASDAQ-Handel im Fokus
|
05.12.2025 22:34:57
NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite letztendlich im Plus
Zum Handelsschluss gewann der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,31 Prozent auf 23 578,13 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,266 Prozent höher bei 23 567,77 Punkten in den Handel, nach 23 505,14 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 23 680,03 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 23 506,00 Punkten.
NASDAQ Composite auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 1,75 Prozent. Vor einem Monat, am 05.11.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 23 499,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.09.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 21 700,39 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 05.12.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19 700,72 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 22,29 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 24 019,99 Punkten. Bei 14 784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite
Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Baiducom (+ 5,85 Prozent auf 125,66 USD), Pegasystems (+ 5,46 Prozent auf 60,11 USD), Adobe (+ 5,33 Prozent auf 346,26 USD), Salesforce (+ 5,30 Prozent auf 260,57 USD) und Century Casinos (+ 5,04 Prozent auf 1,46 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Methode Electronics (-9,69 Prozent auf 6,99 USD), Hooker Furniture (-7,53 Prozent auf 10,68 USD), World Acceptance (-7,09 Prozent auf 143,73 USD), inTest (-6,53 Prozent auf 7,44 USD) und Sangamo Therapeutics (-6,45 Prozent auf 0,50 USD).
Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 37 963 846 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,740 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus
Die Upbound Group-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 16,30 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
