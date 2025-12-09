Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite beendet den Dienstagshandel in der Gewinnzone

In New York standen die Signale am Dienstagabend auf Stabilisierung.

Letztendlich beendete der NASDAQ Composite den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,13 Prozent) bei 23 576,49 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,175 Prozent leichter bei 23 504,61 Punkten in den Dienstagshandel, nach 23 545,90 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 23 616,46 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 449,73 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, einen Stand von 23 004,54 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.09.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 21 879,49 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 09.12.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 19 736,69 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 22,28 Prozent zu Buche. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 24 019,99 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 784,03 Zähler.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell 1-800-FLOWERSCOM (+ 32,80 Prozent auf 4,94 USD), AXT (+ 17,70 Prozent auf 14,96 USD), Americas Car-Mart (+ 7,71 Prozent auf 27,53 USD), Comtech Telecommunications (+ 7,29 Prozent auf 3,53 USD) und Nissan Motor (+ 6,82 Prozent auf 2,51 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen 3D Systems (-16,90 Prozent auf 1,77 USD), inTest (-6,52 Prozent auf 7,45 USD), Harvard Bioscience (-4,81 Prozent auf 0,72 USD), Baiducom (-4,71 Prozent auf 123,94 USD) und Century Casinos (-4,08 Prozent auf 1,41 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 33 858 474 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3,807 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,43 erwartet. Cogent Communications lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14,42 Prozent.

Redaktion finanzen.at