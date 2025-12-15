Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht Verluste

Der NASDAQ Composite zeigt sich am Montagmittag mit negativem Vorzeichen.

Der NASDAQ Composite verliert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr 0,37 Prozent auf 23 109,22 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,581 Prozent auf 23 330,04 Punkte an der Kurstafel, nach 23 195,17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 23 012,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 23 345,56 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 22 900,59 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 15.09.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 22 348,75 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, bei 19 926,72 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 19,86 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 24 019,99 Punkten. Bei 14 784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit 1-800-FLOWERSCOM (+ 13,30 Prozent auf 4,43 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 6,22 Prozent auf 4,27 USD), AXT (+ 5,27 Prozent auf 15,59 USD), American Eagle Outfitters (+ 4,83 Prozent auf 26,69 USD) und Amtech Systems (+ 4,14 Prozent auf 11,44 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-7,38 Prozent auf 163,43 USD), Geospace Technologies (-6,90 Prozent auf 14,50 USD), Donegal Group B (-6,42 Prozent auf 15,30 USD), Microvision (-5,23 Prozent auf 0,89 USD) und Baiducom (-4,05 Prozent auf 119,95 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 14 359 844 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,625 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,45 zu Buche schlagen. Die Cogent Communications-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 13,13 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at