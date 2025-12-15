Baidu.com Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Baiducom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Baiducom-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Baiducom-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 90,82 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,101 Baiducom-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Baiducom-Aktie auf 125,01 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 137,65 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 137,65 USD, was einer positiven Performance von 37,65 Prozent entspricht.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
