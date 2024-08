NASDAQ Composite Index-Papier Baiducom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Baiducom von vor 5 Jahren angefallen

Anleger, die vor Jahren in Baiducom-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 12.08.2019 wurde das Baiducom-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Baiducom-Papiers betrug an diesem Tag 95,08 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Baiducom-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,052 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 89,50 USD, da sich der Wert eines Baiducom-Anteils am 09.08.2024 auf 85,10 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 10,50 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at