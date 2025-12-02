NASDAQ Composite Index-Papier BlackBerry-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BlackBerry von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in BlackBerry eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Die BlackBerry-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse TSX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 9,58 CAD. Hätte ein Anleger 100 CAD zu diesem Zeitpunkt in die BlackBerry-Aktie investiert, befänden sich nun 10,438 BlackBerry-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen BlackBerry-Anteile wären am 01.12.2025 58,14 CAD wert, da der Schlussstand 5,57 CAD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 41,86 Prozent verringert.

BlackBerry markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,36 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at