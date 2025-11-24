Ceva Aktie
WKN: A0BKYT / ISIN: US1572101053
|Investmentbeispiel
|
24.11.2025 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Papier Ceva-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Ceva von vor 5 Jahren angefallen
Vor 5 Jahren wurde das Ceva-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Ceva-Anteile an diesem Tag bei 37,50 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 266,667 Ceva-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 066,67 USD, da sich der Wert eines Ceva-Papiers am 21.11.2025 auf 19,00 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 49,33 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Ceva belief sich zuletzt auf 456,73 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
