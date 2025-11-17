NASDAQ Composite Index-Titel Ceva-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ceva von vor 3 Jahren bedeutet

Ceva Aktie
Die Ceva-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Ceva-Anteile an diesem Tag bei 28,47 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 35,125 Ceva-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 863,01 USD, da sich der Wert einer Ceva-Aktie am 14.11.2025 auf 24,57 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 13,70 Prozent.
Der Börsenwert von Ceva belief sich jüngst auf 588,59 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
