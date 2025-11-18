Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite in der Verlustzone

Der NASDAQ Composite bewegt sich am zweiten Tag der Woche auf rotem Terrain.

Am Dienstag gibt der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,62 Prozent auf 22 566,79 Punkte nach. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,626 Prozent tiefer bei 22 565,90 Punkten in den Handel, nach 22 708,07 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 22 231,15 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 22 643,01 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 22 679,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 21 629,77 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 18.11.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 18 791,81 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 17,04 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 24 019,99 Punkten. Bei 14 784,03 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Cogent Communications (+ 9,19 Prozent auf 20,20 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 8,43 Prozent auf 211,89 USD), Commercial Vehicle Group (+ 6,31 Prozent auf 1,60 USD), Lattice Semiconductor (+ 6,17 Prozent auf 65,54 USD) und Century Casinos (+ 6,16 Prozent auf 1,55 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Nice Systems (-11,47 Prozent auf 107,00 USD), Ceva (-9,37 Prozent auf 21,37 USD), SMC (-8,00 Prozent auf 331,75 USD), Dorel Industries (-6,72 Prozent auf 1,18 USD) und Ultralife Batteries (-6,14 Prozent auf 5,20 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 38 435 698 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,982 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Die Upbound Group-Aktie verzeichnet mit 4,28 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Cogent Communications-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,52 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

