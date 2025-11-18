NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite beendet den Handel mit Verlusten

Am Dienstag tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende 1,21 Prozent schwächer bei 22 432,85 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,626 Prozent leichter bei 22 565,90 Punkten in den Dienstagshandel, nach 22 708,07 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 22 231,15 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 22 643,01 Punkten.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 22 679,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 21 629,77 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 18.11.2024, bei 18 791,81 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 16,35 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 24 019,99 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 784,03 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Commercial Vehicle Group (+ 10,63 Prozent auf 1,67 USD), Cogent Communications (+ 7,08 Prozent auf 19,81 USD), Americas Car-Mart (+ 5,97 Prozent auf 18,99 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 5,82 Prozent auf 206,80 USD) und Lattice Semiconductor (+ 4,81 Prozent auf 64,70 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Ceva (-14,50 Prozent auf 20,16 USD), Nice Systems (-12,58 Prozent auf 105,65 USD), Ultralife Batteries (-8,84 Prozent auf 5,05 USD), Neogen (-7,79 Prozent auf 5,92 USD) und Dorel Industries (-6,72 Prozent auf 1,18 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 67 324 329 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 3,982 Bio. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Im NASDAQ Composite weist die Upbound Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Cogent Communications-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 16,52 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at