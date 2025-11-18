Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Dienstagmittag mit Abgaben

Der NASDAQ Composite zeigt sich am Dienstagmittag schwächer.

Der NASDAQ Composite fällt im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 1,02 Prozent auf 22 475,52 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,626 Prozent auf 22 565,90 Punkte an der Kurstafel, nach 22 708,07 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Dienstag bei 22 231,15 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 22 643,01 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 22 679,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 21 629,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.11.2024, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 18 791,81 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 16,57 Prozent zu Buche. 24 019,99 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 14 784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Cogent Communications (+ 8,43 Prozent auf 20,06 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,59 Prozent auf 210,25 USD), Sangamo Therapeutics (+ 6,86 Prozent auf 0,44 USD), Commercial Vehicle Group (+ 6,31 Prozent auf 1,60 USD) und Century Casinos (+ 4,11 Prozent auf 1,52 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Ceva (-11,75 Prozent auf 20,81 USD), Nice Systems (-11,29 Prozent auf 107,21 USD), Ultralife Batteries (-7,04 Prozent auf 5,15 USD), Dorel Industries (-6,72 Prozent auf 1,18 USD) und Neogen (-5,53 Prozent auf 6,07 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 29 160 007 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3,982 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Die Upbound Group-Aktie verzeichnet mit 4,28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Cogent Communications-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 16,52 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at