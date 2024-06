NASDAQ Composite Index-Papier Check Point Software-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Check Point Software von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Check Point Software-Investment verdienen können.

Vor 10 Jahren wurden Check Point Software-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 65,82 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 15,193 Check Point Software-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 13.06.2024 auf 157,56 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 393,80 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 139,38 Prozent gesteigert.

Der Check Point Software-Wert an der Börse wurde auf 17,82 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at