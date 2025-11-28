NASDAQ Composite Index-Wert Check Point Software-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Check Point Software-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Check Point Software-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Die Check Point Software-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Check Point Software-Papier bei 86,42 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 11,571 Check Point Software-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 26.11.2025 2 133,07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 184,34 USD belief. Damit wäre die Investition 113,31 Prozent mehr wert.

Check Point Software wurde jüngst mit einem Börsenwert von 19,96 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at