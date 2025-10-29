Ausblick: Comcast stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Comcast lässt sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Comcast die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

22 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,10 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,940 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

24 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 4,27 Prozent auf 30,70 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 32,07 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,27 USD im Vergleich zu 4,14 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 26 Analysten durchschnittlich bei 123,37 Milliarden USD, gegenüber 123,73 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at