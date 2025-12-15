NASDAQ Composite Index-Papier Commerce Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Commerce Bancshares von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Commerce Bancshares-Investment verdienen können.

Am 15.12.2020 wurde die Commerce Bancshares-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 50,41 USD wert. Bei einem Commerce Bancshares-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,984 Commerce Bancshares-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 106,60 USD, da sich der Wert einer Commerce Bancshares-Aktie am 12.12.2025 auf 53,74 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 6,60 Prozent vermehrt.

Commerce Bancshares war somit zuletzt am Markt 7,49 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

