Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite liegt am Nachmittag im Plus

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,61 Prozent stärker bei 23 418,49 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,446 Prozent auf 23 379,75 Punkte an der Kurstafel, nach 23 275,92 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23 526,23 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 23 286,46 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 23 724,96 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.09.2025, lag der NASDAQ Composite bei 21 279,63 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 02.12.2024, bei 19 403,95 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 21,46 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 24 019,99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell AXT (+ 11,08 Prozent auf 11,98 USD), Amtech Systems (+ 8,77 Prozent auf 8,56 USD), Intel (+ 7,61 Prozent auf 43,06 USD), Innodata (+ 7,45 Prozent auf 59,13 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,25 Prozent auf 183,84 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Donegal Group B (-6,26 Prozent auf 16,02 USD), Commerce Bancshares (-5,91 Prozent auf 51,28 USD), Nissan Motor (-5,37 Prozent auf 2,38 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-4,50 Prozent auf 4,03 USD) und inTest (-4,46 Prozent auf 7,49 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 23 441 546 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,704 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Die Upbound Group-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Unter den Aktien im Index bietet die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 15,70 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

