NASDAQ Composite Index-Titel Commerce Bancshares-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Commerce Bancshares von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren in Commerce Bancshares eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Commerce Bancshares-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 70,24 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 14,237 Commerce Bancshares-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 28.11.2025 auf 53,91 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 767,53 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 23,25 Prozent eingebüßt.

Commerce Bancshares wurde am Markt mit 7,15 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at