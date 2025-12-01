Commerce Bancshares Aktie
WKN: 859672 / ISIN: US2005251036
|Performance unter der Lupe
|
01.12.2025 16:04:14
NASDAQ Composite Index-Titel Commerce Bancshares-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Commerce Bancshares von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Commerce Bancshares-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 70,24 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 14,237 Commerce Bancshares-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 28.11.2025 auf 53,91 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 767,53 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 23,25 Prozent eingebüßt.
Commerce Bancshares wurde am Markt mit 7,15 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Commerce Bancshares Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu Commerce Bancshares Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Commerce Bancshares Inc.
|54,59
|1,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX deutlich schwächer -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.