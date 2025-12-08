Commerce Bancshares Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Commerce Bancshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in Commerce Bancshares von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Commerce Bancshares-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 58,23 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in die Commerce Bancshares-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 171,729 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 05.12.2025 auf 52,24 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 971,12 USD wert. Mit einer Performance von -10,29 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Jüngst verzeichnete Commerce Bancshares eine Marktkapitalisierung von 7,25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
