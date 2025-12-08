NASDAQ Composite Index-Wert Commerce Bancshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in Commerce Bancshares von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Commerce Bancshares-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Commerce Bancshares-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 58,23 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in die Commerce Bancshares-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 171,729 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 05.12.2025 auf 52,24 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 971,12 USD wert. Mit einer Performance von -10,29 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete Commerce Bancshares eine Marktkapitalisierung von 7,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at