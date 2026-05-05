Computer Programs and Systems Aktie
WKN: 575308 / ISIN: US2053061030
|Performance im Blick
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05.05.2026 16:04:07
NASDAQ Composite Index-Papier Computer Programs and Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Computer Programs and Systems von vor einem Jahr eingebracht
Computer Programs and Systems-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Computer Programs and Systems-Papiers betrug an diesem Tag 26,29 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Computer Programs and Systems-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,804 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 04.05.2026 auf 25,75 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 97,95 USD wert. Das entspricht einem Minus von 2,05 Prozent.
Der Marktwert von Computer Programs and Systems betrug jüngst 386,99 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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