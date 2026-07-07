NASDAQ Composite Index-Titel Computer Programs and Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Computer Programs and Systems von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Computer Programs and Systems-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Computer Programs and Systems-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 24,66 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 4,055 Computer Programs and Systems-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 106,45 USD, da sich der Wert einer Computer Programs and Systems-Aktie am 06.07.2026 auf 26,25 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 6,45 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Computer Programs and Systems belief sich zuletzt auf 393,92 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at