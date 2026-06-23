NASDAQ Composite Index-Papier Computer Programs and Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Computer Programs and Systems-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Computer Programs and Systems eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 23.06.2016 wurden Computer Programs and Systems-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Computer Programs and Systems-Anteile bei 38,63 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Computer Programs and Systems-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 25,887 Computer Programs and Systems-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 22.06.2026 auf 26,11 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 675,90 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 32,41 Prozent.

Computer Programs and Systems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 390,20 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at