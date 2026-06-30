Computer Programs and Systems Aktie
WKN: 575308 / ISIN: US2053061030
|Profitable Computer Programs and Systems-Investition?
|
30.06.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Papier Computer Programs and Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Computer Programs and Systems-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Computer Programs and Systems-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Computer Programs and Systems-Papier an diesem Tag 23,42 USD wert. Bei einem Computer Programs and Systems-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 426,985 Computer Programs and Systems-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 178,48 USD, da sich der Wert einer Computer Programs and Systems-Aktie am 29.06.2026 auf 26,18 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 11,78 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Computer Programs and Systems belief sich zuletzt auf 392,87 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!