Computer Programs and Systems Aktie

Computer Programs and Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 575308 / ISIN: US2053061030

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Computer Programs and Systems-Anlage 14.07.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Papier Computer Programs and Systems-Aktie: So viel Verlust hätte eine Computer Programs and Systems-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Computer Programs and Systems-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Computer Programs and Systems-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Computer Programs and Systems-Aktie an diesem Tag 31,33 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 31,918 Computer Programs and Systems-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 09.07.2026 766,04 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 24,00 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 23,40 Prozent verkleinert.

Computer Programs and Systems wurde am Markt mit 395,86 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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