Computer Programs and Systems Aktie
WKN: 575308 / ISIN: US2053061030
|Computer Programs and Systems-Investition im Blick
|
16.06.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel Computer Programs and Systems-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Computer Programs and Systems von vor 5 Jahren bedeutet
Am 16.06.2021 wurde die Computer Programs and Systems-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Computer Programs and Systems-Papier an diesem Tag 33,63 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,974 Computer Programs and Systems-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 77,70 USD, da sich der Wert eines Computer Programs and Systems-Anteils am 15.06.2026 auf 26,13 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 22,30 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte Computer Programs and Systems einen Börsenwert von 392,01 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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