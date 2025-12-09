Computer Programs and Systems Aktie
WKN: 575308 / ISIN: US2053061030
09.12.2025 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Papier Computer Programs and Systems-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Computer Programs and Systems von vor 10 Jahren angefallen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Computer Programs and Systems-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Computer Programs and Systems-Aktie bei 46,76 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Computer Programs and Systems-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 21,386 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 08.12.2025 auf 22,77 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 486,95 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 51,30 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Computer Programs and Systems bezifferte sich zuletzt auf 345,39 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
