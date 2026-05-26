NASDAQ Composite Index-Papier Computer Programs and Systems-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Computer Programs and Systems von vor 10 Jahren angefallen

Heute vor 10 Jahren wurden Computer Programs and Systems-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Computer Programs and Systems-Aktie betrug an diesem Tag 41,60 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Computer Programs and Systems-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,404 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 62,36 USD, da sich der Wert einer Computer Programs and Systems-Aktie am 22.05.2026 auf 25,94 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 37,64 Prozent.

Computer Programs and Systems erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 388,68 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at