Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite fällt

Um 20:02 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Minus von 0,65 Prozent auf 23 438,90 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,756 Prozent auf 23 414,68 Punkte an der Kurstafel, nach 23 593,10 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 23 531,02 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 23 397,52 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, mit 23 365,69 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 29.09.2025, bei 22 591,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, bei 19 722,03 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 21,57 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 24 019,99 Punkten. Bei 14 784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Comtech Telecommunications (+ 10,15 Prozent auf 5,21 USD), Mind CTI (+ 6,84 Prozent auf 1,25 USD), Donegal Group B (+ 5,51 Prozent auf 16,84 USD), Volvo (B) (+ 4,83 Prozent auf 32,55 USD) und Net 1 Ueps Technologies (+ 4,13 Prozent auf 4,54 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Dorel Industries (-6,75 Prozent auf 1,06 USD), Amtech Systems (-6,11 Prozent auf 11,98 USD), Harvard Bioscience (-4,57 Prozent auf 0,67 USD), Power Integrations (-4,56 Prozent auf 35,60 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (-4,41 Prozent auf 4,12 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 13 702 915 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 3,931 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,31 zu Buche schlagen. Die Cogent Communications-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 13,55 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

