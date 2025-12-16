Corcept Therapeutics Aktie
WKN: 529882 / ISIN: US2183521028
|Corcept Therapeutics-Investmentbeispiel
|
16.12.2025 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Papier Corcept Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Corcept Therapeutics-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Corcept Therapeutics-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 20,09 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 49,776 Corcept Therapeutics-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 345,45 USD, da sich der Wert eines Corcept Therapeutics-Anteils am 15.12.2025 auf 87,30 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 334,54 Prozent gesteigert.
Corcept Therapeutics wurde am Markt mit 9,29 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
