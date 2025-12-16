inTest Aktie

Kursverlauf 16.12.2025 16:02:48

Börse New York in Grün: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Start steigen

Anleger in New York schicken den NASDAQ Composite derzeit erneut ins Plus.

Am Dienstag steht der NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ 0,29 Prozent im Plus bei 23 124,57 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,328 Prozent auf 22 981,82 Punkte an der Kurstafel, nach 23 057,41 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 23 126,90 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 22 952,50 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wies der NASDAQ Composite 22 900,59 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 16.09.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22 333,96 Punkten auf. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 16.12.2024, bei 20 173,89 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 19,94 Prozent nach oben. 24 019,99 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 14 784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Nissan Motor (+ 9,34 Prozent auf 2,81 USD), Cognex (+ 4,89 Prozent auf 36,50 USD), Neogen (+ 3,21 Prozent auf 7,07 USD), PetMed Express (+ 2,61 Prozent auf 2,95 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 2,57 Prozent auf 166,25 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil inTest (-8,98 Prozent auf 6,89 USD), AmeriServ Financial (-5,70 Prozent auf 2,98 USD), Corcept Therapeutics (-5,62 Prozent auf 82,39 USD), Computer Programs and Systems (-4,53 Prozent auf 21,50 USD) und Patterson-UTI Energy (-3,86 Prozent auf 5,98 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 3 837 402 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 3,619 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,41 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 13,38 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Historische Kursdaten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

AmeriServ Financial Inc. 3,07 -2,85% AmeriServ Financial Inc.
Cogent Communications Holdings Inc 22,92 0,35% Cogent Communications Holdings Inc
Cognex Corp. 31,07 1,70% Cognex Corp.
Computer Programs and Systems Inc. (CPSI) 8,60 4,88% Computer Programs and Systems Inc. (CPSI)
Corcept Therapeutics Inc. 69,50 -6,59% Corcept Therapeutics Inc.
inTest Corp. 6,20 0,81% inTest Corp.
Neogen Corp. 5,75 -0,86% Neogen Corp.
Nissan Motor Co. Ltd. 2,26 1,10% Nissan Motor Co. Ltd.
NVIDIA Corp. 149,38 -0,47% NVIDIA Corp.
Patterson-UTI Energy Inc. 4,98 -5,14% Patterson-UTI Energy Inc.
PetMed Express Inc. 2,41 -2,15% PetMed Express Inc.
Radware Ltd. 19,90 -1,49% Radware Ltd.
Strategy (ex MicroStrategy) 142,50 3,04% Strategy (ex MicroStrategy)
Upbound Group Inc Registered Shs 15,40 -0,65% Upbound Group Inc Registered Shs

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 23 018,65 -0,17%

Wichtige US-Daten im Fokus: ATX-Anleger zurückhaltend -- DAX auf rotem Terrain -- US-Börsen im Minus -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche wenig bewegt. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. Die Wall Street tendiert leichter. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

