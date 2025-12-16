Handel in New York: NASDAQ Composite notiert zum Handelsende im Plus

Der NASDAQ Composite ging im Plus aus dem Dienstagshandel.

Am Dienstag ging es im NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende um 0,23 Prozent auf 23 111,46 Punkte nach oben. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,328 Prozent auf 22 981,82 Punkte an der Kurstafel, nach 23 057,41 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23 162,60 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 22 920,66 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 22 900,59 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 16.09.2025, einen Stand von 22 333,96 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 16.12.2024, den Wert von 20 173,89 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 19,87 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 24 019,99 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 784,03 Punkten.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit PetMed Express (+ 35,89 Prozent auf 3,90 USD), Elron Electronic Industries (+ 24,44 Prozent auf 1,68 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 7,67 Prozent auf 4,63 USD), Cerus (+ 7,46 Prozent auf 2,16 USD) und Geospace Technologies (+ 7,16 Prozent auf 15,41 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen AXT (-12,34 Prozent auf 13,00 USD), Amkor Technology (-8,27 Prozent auf 40,28 USD), inTest (-7,79 Prozent auf 6,98 USD), Corcept Therapeutics (-7,08 Prozent auf 81,12 USD) und Photronics (-6,50 Prozent auf 34,36 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 40 138 780 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,619 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,41 erwartet. Die Cogent Communications-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 13,38 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

