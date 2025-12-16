NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag in Rot

Der NASDAQ Composite kommt am Nachmittag nicht vom Fleck.

Am Dienstag bewegt sich der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,13 Prozent tiefer bei 23 027,28 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,328 Prozent auf 22 981,82 Punkte an der Kurstafel, nach 23 057,41 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 22 920,66 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23 126,90 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Stand von 22 900,59 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor drei Monaten, am 16.09.2025, bei 22 333,96 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 16.12.2024, bei 20 173,89 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 19,43 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 24 019,99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell PetMed Express (+ 28,22 Prozent auf 3,68 USD), Elron Electronic Industries (+ 24,44 Prozent auf 1,68 USD), Cerus (+ 7,21 Prozent auf 2,16 USD), Geospace Technologies (+ 5,84 Prozent auf 15,22 USD) und Roivant Sciences (+ 5,57 Prozent auf 23,12 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Amkor Technology (-10,02 Prozent auf 39,51 USD), Corcept Therapeutics (-8,12 Prozent auf 80,21 USD), inTest (-7,79 Prozent auf 6,98 USD), AXT (-6,30 Prozent auf 13,90 USD) und Patterson-UTI Energy (-5,95 Prozent auf 5,85 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 15 328 554 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,619 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 4,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Cogent Communications lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 13,38 Prozent.

Redaktion finanzen.at