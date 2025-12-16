Verluste in New York: NASDAQ Composite fällt mittags zurück

Am Mittag legen Anleger in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Dienstag notiert der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ 0,02 Prozent tiefer bei 23 052,09 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,328 Prozent auf 22 981,82 Punkte an der Kurstafel, nach 23 057,41 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23 126,90 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 22 935,41 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 22 900,59 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 16.09.2025, wies der NASDAQ Composite 22 333,96 Punkte auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 16.12.2024, den Stand von 20 173,89 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 19,56 Prozent. Bei 24 019,99 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Bei 14 784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Elron Electronic Industries (+ 24,44 Prozent auf 1,68 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 8,60 Prozent auf 4,67 USD), Cognex (+ 5,43 Prozent auf 36,69 USD), Geospace Technologies (+ 4,94 Prozent auf 15,09 USD) und Cerus (+ 4,73 Prozent auf 2,11 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Corcept Therapeutics (-8,81 Prozent auf 79,61 USD), Amkor Technology (-8,29 Prozent auf 40,27 USD), AXT (-7,96 Prozent auf 13,65 USD), Patterson-UTI Energy (-6,67 Prozent auf 5,81 USD) und inTest (-6,47 Prozent auf 7,08 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 11 045 504 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 3,619 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Die Upbound Group-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die Cogent Communications-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,38 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at