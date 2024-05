NASDAQ Composite Index-Papier Costco Wholesale-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Costco Wholesale von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Costco Wholesale-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Costco Wholesale-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 499,06 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Costco Wholesale-Papier investiert hätte, befänden sich nun 20,038 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Costco Wholesale-Anteile wären am 03.05.2024 14 906,02 USD wert, da der Schlussstand 743,90 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 49,06 Prozent angezogen.

Alle Costco Wholesale-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 330,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at