NASDAQ Composite Index-Papier Costco Wholesale-Aktie: So viel hätte eine Investition in Costco Wholesale von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Costco Wholesale-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Costco Wholesale-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Costco Wholesale-Anteile bei 322,98 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Costco Wholesale-Papier investiert hätte, hätte er nun 3,096 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 15.03.2024 2 246,67 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 725,63 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 124,67 Prozent.

Jüngst verzeichnete Costco Wholesale eine Marktkapitalisierung von 321,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at